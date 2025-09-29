ВІЙНА В Україні В ЄС і НАТО відреагували на комбіновану атаку рашистів по цивільній інфраструктурі Києва

2025-09-29 08:23

Представники Євросоюзу та міністри закордонних справ європейських країн засудили чергову комбіновану атаку росії на Україну у ніч на 28 вересня, закликавши посилити санкцій проти москви, повідомляє Укрінформ.

Так, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вказала, що такі масштабні комбіновані атаки, на жаль, стали звичним явищем.

"росія запустила проти України близько 600 дронів і 40 ракет, націлених на цивільну інфраструктуру, що спричинило руйнування. Головними цілями були Київ та Київська область. Один із вибухів також пошкодив автомобілі на парковці представництва ЄС. Усі мої колеги в безпеці і ми продовжуємо працювати. Київ стоїть - і ЄС стоїть разом із ним", - написала вона.

Матернова заявила, що ця ніч є ще одним нагадуванням, що росія свідомо атакує цивільне населення, намагаючись його тероризувати.

"ЄС і надалі підтримуватиме справедливу боротьбу України, надаватиме гуманітарну допомогу та сприятиме відбудові зруйнованого", - додала вона.

Своєю чергою, глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде акцентував на лицемірстві Росії: "У залах Організації Об'єднаних Націй росія говорить про мир, а на території України її незаконна війна триває день і ніч".

Голова МЗС Литви Кястутіс Будріс, згадуючи слова генсека НАТО Марка Рютте про те, що з вуст глави російського МЗС Сергія Лаврова "не вилетіло геть нічого корисного”, наголосив: "Генсек НАТО мав рацію - слухати промови лаврова марно. З його вуст не виходить нічого хорошого і правдивого. Вчора Лавров виступив із черговою промовою, цього разу - на Радбезі ООН, і збрехав про прихильність росії до Статуту ООН і миру. А в цей час росія обстрілювала Україну ракетами та дронами, демонструючи своє справжнє - терористичне - обличчя".

Він назвав атаку однією з найбільших із 2022 року, спрямованою на терор цивільних, і закликав Європу припинити купувати російські газ і нафту, посилити тиск на РФ та надати Україні надійну протиповітряну оборону.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що атака, здійснена після тижня Генасамблеї ООН, викриває фальшиві наративи росії і вкотре показує світові справжнє обличчя агресора.

"Настав час схвалити новий пакет санкцій ЄС і продовжувати тиск на воєнну машину росії", - закликав він.

Також міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже засудила атаку рф по цивільному населенню.

"Єдиний спосіб зупинити Росію - це послабити її військовий потенціал, одночасно постачаючи Україні відповідну зброю, щоб вона могла ефективніше уражати законні військові цілі та захищати себе", - написала вона.

Глава естонського МЗС Марнус Цакхна зауважив, що поки світ збирається на Генасамблеї ООН, щоб "підтримати дипломатію та принципи Статуту ООН, росія відповідає жорстокістю, здійснивши 12-годинний обстріл дронами та ракетами по Україні".

"Досить вагань. Відповідь має бути негайною і безжальною: посилення санкцій, введення мит, розрив відносин. Ізоляція має бути повною", - резюмував він.