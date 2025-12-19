Світ "Південний спис": Флот США завдав смертельного удару по судну наркотерористів в Тихому океані

2025-12-19 13:32

Військові Сполучених Штатів повідомили про чергову операцію проти судна, яке, як вони заявили, підозрюється в перевезенні наркотиків у Тихому океані. В результаті чого загинули троє осіб, яких американські військові ідентифікували як наркотерористів. Про це повідомило Південне командування США в мережі Х.

Як зазначається у дописі, операція була проведена об'єднаною оперативною групою "Південний спис" за наказом міністра оборони Піта Гегсета.

Американські військові повідомляють, що судно використовувалося терористичною організацією й перебувало в міжнародних водах.

"Розвідка підтвердила, що судно рухалося відомим маршрутом наркотрафіку в східній частині Тихого океану і було задіяне в операціях з наркотрафіку. Всього було ліквідовано чотири чоловіки-наркотерористи, а американські військові сили не зазнали жодних втрат", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше підписав указ, який передбачає ширше та активніше використання збройних сил в межах "боротьби на місці" з наркокартелями латиноамериканського походження.

subscriber subscriber

Еще по теме

Венесуела скликала екстрене засідання Радбезу ООН, щоб зупинити ескалацію військової активності США

2025-12-19 08:24

Зеленський висловився проти запропонованої США демілітаризованої економічної зони на Донбасі

2025-12-15 14:39

Адміністрація Трампа пригрозила санкціями Міжнародному кримінальному суду у Гаазі

2025-12-13 16:47

Данія вперше в історії визнала Сполучені Штати потенційною загрозою національній безпеці країни

2025-12-13 10:29

Еще новости в разделе "Світ"

"Південний спис": Флот США завдав смертельного удару по судну наркотерористів в Тихому океані

2025-12-19 13:32

Стрілку, який вижив під час нападу на пляжі у Сіднеї, висунули 59 обвинувачень

2025-12-19 12:35

Естонія розпочала встановлення бетонних бункерів уздовж південно-східного кордону з рашистами

2025-12-15 16:44

Папа Римський Лев XIV підтвердив плани відвідати Україну коли тут стане безпечніше

2025-12-15 11:33
Все статьи раздела "Світ"

Світ

"Південний спис": Флот США завдав смертельного удару по судну наркотерористів в Тихому океані 2025-12-19 13:32
Стрілку, який вижив під час нападу на пляжі у Сіднеї, висунули 59 обвинувачень 2025-12-19 12:35
Естонія розпочала встановлення бетонних бункерів уздовж південно-східного кордону з рашистами 2025-12-15 16:44
Папа Римський Лев XIV підтвердив плани відвідати Україну коли тут стане безпечніше 2025-12-15 11:33