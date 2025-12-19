Світ "Південний спис": Флот США завдав смертельного удару по судну наркотерористів в Тихому океані

2025-12-19 13:32

Військові Сполучених Штатів повідомили про чергову операцію проти судна, яке, як вони заявили, підозрюється в перевезенні наркотиків у Тихому океані. В результаті чого загинули троє осіб, яких американські військові ідентифікували як наркотерористів. Про це повідомило Південне командування США в мережі Х.

Як зазначається у дописі, операція була проведена об'єднаною оперативною групою "Південний спис" за наказом міністра оборони Піта Гегсета.

Американські військові повідомляють, що судно використовувалося терористичною організацією й перебувало в міжнародних водах.

"Розвідка підтвердила, що судно рухалося відомим маршрутом наркотрафіку в східній частині Тихого океану і було задіяне в операціях з наркотрафіку. Всього було ліквідовано чотири чоловіки-наркотерористи, а американські військові сили не зазнали жодних втрат", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше підписав указ, який передбачає ширше та активніше використання збройних сил в межах "боротьби на місці" з наркокартелями латиноамериканського походження.