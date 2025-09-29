Життя 29 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, у західних та північних областях трохи дощитиме

2025-09-29 10:27

В Україні в понеділок, 29 вересня, очікується мінлива хмарність, у західних, північних областях помірний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на заході та півночі країни 9-14°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві та області 29 вересня прогнозується дощ із мінливою хмарністю. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°. На Київщині вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.