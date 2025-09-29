Життя 29 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, у західних та північних областях трохи дощитиме

2025-09-29 10:27

В Україні в понеділок, 29 вересня, очікується мінлива хмарність, у західних, північних областях помірний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на заході та півночі країни 9-14°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві та області 29 вересня прогнозується дощ із мінливою хмарністю. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°. На Київщині вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

subscriber subscriber

Еще по теме

Жовтень буде трохи теплішим за середні показники, але кількість дощів не зменшиться

2025-09-27 13:34

Синоптики прогнозують теплі дні та прохолодні ночі, у Західних регіонах буде дощити

2025-09-23 11:30

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 23 вересня - сьогодні варто довіряти інтуіції та йти на компроміси

2025-09-23 08:24

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 19 вересня - сьогодні слід довіряти інтуіції та дослухатися до близьких

2025-09-19 08:28

Еще новости в разделе "Життя"

29 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, у західних та північних областях трохи дощитиме

2025-09-29 10:27

Жовтень буде трохи теплішим за середні показники, але кількість дощів не зменшиться

2025-09-27 13:34

За допомогою генної терапії вченим вдалося на 75 % сповільнити розвиток невиліковної хвороби Гантінгтона

2025-09-26 12:29

Організаторку шахрайських кол-центрів Коч Сердем депортували з України, але мережа продовжує працювати

2025-09-25 19:53
Все статьи раздела "Життя"

Життя

29 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, у західних та північних областях трохи дощитиме 2025-09-29 10:27
Жовтень буде трохи теплішим за середні показники, але кількість дощів не зменшиться 2025-09-27 13:34
За допомогою генної терапії вченим вдалося на 75 % сповільнити розвиток невиліковної хвороби Гантінгтона 2025-09-26 12:29
Організаторку шахрайських кол-центрів Коч Сердем депортували з України, але мережа продовжує працювати 2025-09-25 19:53