Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 1 жовтня - день підійде для змін та прийняття важливих рішень

1 жовтня зростаючий Місяць перебуває у знаку зодіаку Козеріг. Зірки радять сьогодні знайти баланс між роботою й особистим життям, а також звернути увагу на здоров’я.
Овен (21.03-19.04)
Цей день принесе несподівані новини. Не поспішайте з рішеннями, дайте собі час усе зважити.
Телець (20.04-20.05)
Сконцентруйтеся на фінансах: навіть невеликі зміни у витратах принесуть гарний результат.
Близнюки (21.05-21.06)
Гарний момент для навчання та нових знайомств. Ваша харизма приверне потрібних людей.
Рак (22.06-22.07)
Можливі приємні сімейні клопоти. Проведіть час із близькими, це додасть сил.
Лев (23.07-22.08)
Сьогодні вам варто говорити відверто. Чесність допоможе зміцнити важливі зв’язки.
Діва (23.08-22.09)
У роботі відкриються перспективи, але не беріть на себе забагато одразу.
Терези (23.09-22.10)
Перший день місяця ідеальний для прийняття важливих рішень. Інтуїція підкаже правильний напрям.
Скорпіон (23.10-21.11)
Можливі зміни в особистому житті. Відкритість допоможе уникнути непорозумінь.
Стрілець (22.11-21.12)
Час для творчості й самовираження. Не бійтеся проявляти свої ідеї.
Козеріг (22.12-19.01)
Середа вимагатиме дисципліни, але результат приємно здивує.
Водолій (20.01-18.02)
Гарний час для спілкування та обговорення спільних планів із друзями.
Риби (19.02-20.03)
Сьогодні варто подбати про себе. Відпочинок і медитація допоможуть відновити енергію.