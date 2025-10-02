ВІЙНА В Україні За один день в Україні стало на 16 міст-героїв більше - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

2025-10-02 10:27

Володимир Зеленський присвоїв звання героя 16 містам - Павлограду, Нікополю, Марганцю, Дружківці, Краматорську, Костянтинівці, Покровську, Слов’янську, Гуляйполю, Оріхову, Вознесенську, Баштанці, Сумам, Тростянцю, Куп’янську та Старокостянтинову. Про це президент повідомив у Телеграм.

"У День захисників, на Покрову, ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає, щоб усій країні вдалося. І правильно саме сьогодні відзначити так само й наші громади в Україні, ті наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільше в захисті, у стійкості. Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої - міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави - у повному сенсі цих слів", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що званням "Місто-герой України" відзначено на Дніпропетровщині - Павлоград, Нікополь, Марганець. Міста Донеччини: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ. Гуляйполе, Оріхів - на Запоріжжі. Вознесенськ і Баштанка - міста Миколаївщини. Суми, Тростянець - на Сумщині, Куп’янськ -на Харківщині. Старокостянтинів - місто Хмельницької області.

Зеленський нагадав, що з початку повномасштабної війни 10 міст отримали звання героїв - Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон та Чернігів.