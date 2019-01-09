Политика Порошенко присвоил патриарху Филарету звание Героя Украины

2019-01-09 12:15 132

Президент Украины принял решение о присвоении патриарху Филарету звания Герой Украины. 

"Еще не придумана та мера, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа", - написал Порошенко на официальной странице президента в Facebook.

Напомним, Филарет - почетный патриарх Православной церкви Украины. С 20 октября 1995 года до Объединительного собора был предстоятелем неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата с титулом патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

К слову, в январе 2014 года Филарет отказался от вручения ему ордена "За заслуги" I степени, а также от вручения присужденной ему в связи с 85-летием синодом УПЦ КП ордена святого апостола Иоанна Богослова.

"В условиях, которые сегодня сложились в Украине, когда погибли люди, а в центре Киева продолжается жестокое противостояние, я прошу не вручать мне наград", - сказал тогда Филарет.

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