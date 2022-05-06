ВОЙНА В Украине документ В Украине полностью изменилось отношение к Степану Бандере, Симону Петлюре и Ивану Мазепе

2022-05-06 21:36

За последние десять лет в Украине полностью изменилось отношение к Степану Бандере. Если в 2012 году о позитивном отношении заявляли только 22% украинцев, то сейчас - 74%. Это следует из данныехопроса Социологической группы "Рейтинг".

Во многом причиной тому стали многократные попытки русни вмешиваться в украинскую политику и, безусловно, военное вторжение армии оркостана.

"Важно, что положительное отношение к идеологу украинского национализма преобладает сегодня и в юго-восточных регионах, и среди тех, кто в быту общается на русском языке", - говорится в сообщении.

При этом существенно выросла поддержка признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную Независимость Украины - 81% поддерживают.

Как отмечают социологи, за последние годы наблюдалась положительная динамика в отношении к украинским историческим фигурам, вокруг которых еще десятилетие назад шли острые дискуссии в обществе. В частности постепенно улучшалось отношение к Ивану Мазепе (в 2012 - 44%, в 2022 - 76%), Симону Петлюре (в 2012 - 26%, в 2022 - 49%).

Богдан Хмельницкий и Михаил Грушевский - украинские исторические фигуры, которые однозначно положительно (более 90%) воспринимаются в обществе.