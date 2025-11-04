Спорт Полісся планує продовжити контракти з трьома ключовими футболістами, але знизить їм зарплатню

2025-11-04 14:44

Полісся планує продовжити контракти з трьома футболістами, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Згідно з наявною інформацією, житомирський клуб може продовжити угоди з півзахисником Олексієм Гуцуляком та захисниками Едуардом Сарапієм і Богданом Михайличенком, однак за певної умови.

Керівництво клубу заявило, що гравці залишаться в команді, якщо погодяться на зниження заробітної плати.

Як відомо, у поточному сезоні Богдан Михайличенко взяв участь у 11 матчах УПЛ і забив 1 гол. Його партнер по захисту, Сарапій, також провів 11 зустрічей і відзначився одним голом. Гуцуляк вийшов на поле в 8 іграх і зробив 1 результативну передачу.

