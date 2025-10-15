Економіка Китай ввів жорсткі обмеження проти п’яти крупних суднобудівних компаній США

2025-10-15 13:34

Міністерство торгівлі Китаю ухвалило рішення про запровадження заходів протидії п’яти американським дочірнім компаніям Hanwha Shipping. Про це повідомляє пресслужба китайського відомства.

Пекін ініціював розслідування щодо протекціоністських заходів з боку США у сфері морських перевезень, щоб оцінити їх можливий негативний вплив на китайське суднобудування та судноплавну галузь.

За даними відомства, американські компанії сприяли урядовому розслідуванню США, що завдало шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю.

Тому п’ять дочірніх компаній Hanwha Shipping - Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC та HS USA Holdings Corp. - внесені до списку заходів протидії.

Згідно з рішенням, китайським організаціям і громадянам заборонено вести з ними будь-які транзакції та співпрацю.

