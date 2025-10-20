Життя У віці 48 років помер басист і один із засновників американського нюметал гурту Limp Bizkit

У віці 48 років помер басист і один із засновників американського нюметал гурту Limp Bizkit Сем Ріверс. Про це йдеться на сторінці гурту в Instagram.

"Від першої ноти, яку ми виконали разом, Сем приносив світло та ритм, які неможливо замінити. Його талант був природним, присутність - незабутньою, серце - величезним", - йдеться в заяві Limp Bizkit.

Причина смерті нині не розголошується.

Ріверс був одним із засновників Limp Bizkit і зробив значний внесок у музичний стиль та звучання гурту. У 2000 році Ріверс отримав премію Gibson за найкращого басиста. Музикант покинув Limp Bizkit у 2015 році на кілька років через хворобу печінки, спричинену надмірним вживанням алкоголю.

Limp Bizkit, до складу якого входять Фред Дерст, Джон Отто, DJ Lethal і Сем Ріверс, був заснований у 1994 році. Серед успішних альбомів гурту - Significant Other, Сocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water, а також сингли Take a Look Around і хіт номер один Rollin (Air Raid Vehicle).