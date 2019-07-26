Мир видео Вышел трейлер фильма с Траволтой, снятого лидером Limp Bizkit Фредом Дерстом

2019-07-26 18:35 171

Обнародован трейлер ожидаемого фильма "Фанат", режиссером и сценаристом которого выступил фронтмен Limp Bizkit Фред Дерст.

В основу картины положена реальная история из жизни Дерста. Главную роль в ленте исполнил Джон Траволта.

Главным героем "Фаната" стал Мус, ярый поклонник кино, одержимый своим любимым актером — звездой боевиков Хантером Данбаром (Девон Сава). Мус хочет встретиться с кумиром, но его обманывают. После этого он обращается к своей подруге Лее, которая работает папарацци и знает адреса знаменитостей. Мус превращается в сталкера — поначалу безобидного, а затем опасного.

Мировая премьера картины состоится 30 августа.