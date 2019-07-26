Мир видео Вышел трейлер фильма с Траволтой, снятого лидером Limp Bizkit Фредом Дерстом

2019-07-26 18:35 171

Обнародован трейлер ожидаемого фильма "Фанат", режиссером и сценаристом которого выступил фронтмен Limp Bizkit Фред Дерст.

В основу картины положена реальная история из жизни Дерста. Главную роль в ленте исполнил Джон Траволта.

Главным героем "Фаната" стал Мус, ярый поклонник кино, одержимый своим любимым актером — звездой боевиков Хантером Данбаром (Девон Сава). Мус хочет встретиться с кумиром, но его обманывают. После этого он обращается к своей подруге Лее, которая работает папарацци и знает адреса знаменитостей. Мус превращается в сталкера — поначалу безобидного, а затем опасного.

Мировая премьера картины состоится 30 августа. 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Рэмбо: Последняя кровь - появилось видео финальной пятой части культового боевика

2019-05-31 20:31 2304

видео Вышло первое видео нашумевшего фильма "Терминатор: Темные судьбы"

2019-05-24 19:34 2901

видео Новый трейлер продолжения ленты "Форсаж" Дэвида Литча

2019-05-03 22:12 4392

фото В центре Киева фанаты устроили массовую драку - много пострадавших

2019-02-14 10:41 1605

Еще новости в разделе "Мир"

видео Вышел трейлер фильма с Траволтой, снятого лидером Limp Bizkit Фредом Дерстом

2019-07-26 18:35 171

За спасение мигрантов в Средиземном море вводят штрафы до миллиона евро

2019-07-26 16:32 282

В Европе появилась страна с бесплатным проездом в любом общественном транспорте

2019-07-26 12:46 2169

Глава Boeing впервые допустил прекращение производства модели 737 MAX

2019-07-25 14:45 456
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

видео Вышел трейлер фильма с Траволтой, снятого лидером Limp Bizkit Фредом Дерстом 2019-07-26 18:35 171
За спасение мигрантов в Средиземном море вводят штрафы до миллиона евро 2019-07-26 16:32 282
В Европе появилась страна с бесплатным проездом в любом общественном транспорте 2019-07-26 12:46 2169
Глава Boeing впервые допустил прекращение производства модели 737 MAX 2019-07-25 14:45 456

Лента

фото 20:42 Rosava представила новые модели всесезонных шин для города и бездорожья
видео 20:29 Подборка неудачных дублей и курьезов со съемок блокбастера "Мстители: Финал"
фото 19:33 Андрес Иньеста прокомментировал особенный трансфер Барселоны на 75 млн. евро
видео 18:35 Вышел трейлер фильма с Траволтой, снятого лидером Limp Bizkit Фредом Дерстом
видео 17:31 Переодетые в форму полиции налетчики забрали почти тонну золота
16:32 За спасение мигрантов в Средиземном море вводят штрафы до миллиона евро
15:28 Подземные хранилища Украины на 50% заполнили газом из Польши, Венгрии и Словакии
14:45 В Минздраве рассказали, какие лекарства можно будет получить в больнице бесплатно
14:16 Еврокомиссия отказалась вести с Борисом Джонсоном переговоры об условиях Brexit
14:04 Досудились? НАБУ и ГПУ усмотрели в работе Окружного админсуда Киева угрозу нацбезопасности