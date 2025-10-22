ВІЙНА В Україні Удар по Києву: Кількість поранених зросла до 22 людей, з яких четверо дітей

2025-10-22 12:30

Кількість поранених внаслідок російського удару по Києву зросла до 22 людей. Про це 22 жовтня повідомила ДСНС.

Зазначається, що загинуло дві особи: чоловік та жінка 1956 та 1959 років народження. Травмовані 22 людини, з них четверо дітей.

Під ударом були Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський райони столиці; були пошкоджені щонайменше десять житлових будинків.

Наразі триває ліквідація пожежі у Дніпровському районі міста, загоряння локалізоване.До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені понад 340 рятувальників і 83 одиниці техніки ДСНС.

Психологи ДСНС Києва надали допомогу 31 людині.

