Ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України - багато влучань

У ніч проти 23 грудня росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів і ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу - 38 ракет та 635 БпЛА різних типів. Серед них:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 621 повітряну ціль:
Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) - на восьми локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей.