ВІЙНА В Україні Ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України - багато влучань

2025-12-23 12:36

У ніч проти 23 грудня росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів і ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу - 38 ракет та 635 БпЛА різних типів. Серед них:





635 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

три аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал;

35 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 621 повітряну ціль:

587 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

34 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К.

Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) - на восьми локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей.