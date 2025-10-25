ВІЙНА В Україні Рашисти навмисно запускають дрони, щоб заважати відновлювальним роботам на об'єктах енергетики

2025-10-25 11:33

Рашисти навмисно запускають дрони, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами у Чернігівській області, що перешкоджає початку відновлювальних робіт, повідомило Міненерго.

"Аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості розпочати роботи з відновлення електропостачання через безперервні атаки російських дронів. Вороги навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу" – йдеться у повідомленні.

У відомстві заявили, що мова йде про "свідомий акт тероризму", адже в районі уражених енергетичних об'єктів немає жодних військових цілей. Наразі без світла перебувають сотні тисяч споживачів.

"Росія цілеспрямовано б'є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей. На тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про те, що їхні цілі – виключно військові, виглядають особливо брехливо", – зазначили у Міненерго.