ВІЙНА В Україні Сили оборони України тестують нове озброєння для протидії керованим авіабомбам та реактивним дронам

2025-12-02 14:40

Сили оборони тестують нове озброєння для протидії російським керованим авіабомбам. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, у вересні-листопаді зенітними ракетними військами Повітряних сил було знищено до 100 ворожих КАБів. Подробиці щодо нового озброєння у Генштабі не розкрили.

Окрім КАБів, росіяни активно застосовують реактивні дрони. Станом на кінець листопада було зафіксовано застосування 138 БпЛА типу Шахеда. Більшість із них вдалося знищити українській протиповітряній обороні.

Нагадаємо, упродовж минулого тижня росія застосувала проти України 66 ракет, майже 1400 ударних дронів і 1100 керованих авіаційних бомб.

