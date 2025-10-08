Політика Міністр оборони Німеччини заявив, що Бундесвер не стане збивати безпілотники в будь-якій точці країни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дебати навколо появи дронів поблизу німецьких аеропортів безпрецедентні, тому ситуацію варто оцінювати "спокійно й тверезо". За його словами, наразі зафіксовані безпілотники не становлять конкретної загрози.

Про це повідомило видання Deutsche Welle з посиланням на інтерв’ю Пісторіуса для газети Handelsblatt. У розмові він зазначив, що робота над системою протидії дронам просувається добре, однак очікування, що Бундесвер буде збивати безпілотники в будь-якій точці країни, є нереалістичними.

"Бундесвер не може бути скрізь, де з’являються дрони, і збивати їх", – сказав Пісторіус. На його думку, значно важливіше, щоб федеральна та земельна поліція отримали належні можливості діяти на певній висоті.

Міністр також висловив скепсис щодо планів міністра внутрішніх справ Александра Добріндта створити спеціальний центр протидії дронам. На його думку, такий центр охоплюватиме лише один напрямок загроз, хоча країна може одночасно стикатися з кількома кризами – від лісових пожеж до збоїв у енергосистемі.

"Тому нам потрібна, передусім, спільна система цілодобового моніторингу, що забезпечить повну 360-градусну обізнаність про ситуацію", – підкреслив міністр.