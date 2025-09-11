Політика Україна отримає від ЄС авансом 6 млрд євро на виробництво безпілотників за рахунок активів рф

2025-09-11 08:26

Україна отримає від Євросоюзу авансом 6 млрд євро за рахунок російських активів на масштабування виробництва безпілотників. Про це оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічного звернення до Європарламенту у Страсбурзі.

"Європа надасть 6 млрд євро з кредиту ERA (Надзвичайне прискорення доходів) та укладе з Україною Альянс дронів. Україна має винахідливість. Зараз їй потрібне масштабування. І разом ми можемо забезпечити його, щоб Україна зберегла перевагу, а Європа зміцнила свою", – заявила вона.

Фон дер Ляєн додала, що на основі процентів зі знерухомлених російських активів ЄС може надати Україні кредит. Водночас самі заморожені активи не будуть вилучені, а ризики такого кроку Європі доведеться "нести колективно".

"Україна поверне кредит лише після того, як Росія сплатить репарації", – сказала президент ЄК.

Вона зазначила, що ці гроші допоможуть українцям уже сьогодні, але також будуть вирішальними для безпеки України у середньостроковій та довгостроковій перспективі, зокрема шляхом фінансування сильних ЗСУ як першої лінії гарантій безпеки.

"Ми запропонуємо нову програму. Ми називаємо її Якісна військова перевага. Вона підтримуватиме інвестиції в можливості Збройних сил України", – заначила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що Європа зробила найбільший внесок у підтримку України.

"Наразі вже є близько 170 млрд євро військової та фінансової допомоги, і знадобиться ще більше. Але не лише європейські платники податків повинні нести цей тягар", – сказала вона і додала, що повинна платити і Росія, тому ЄС терміново працює над новим рішенням для фінансування військової відповіді та зусиль України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит фінансування виробництва дронів становить $6 млрд. Таким чином фінансування з боку ЄС може із запасом перекрити цей дефіцит.