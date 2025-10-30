Життя Сьогодні в усіх областях України скасовано погодинні відключення електроенергії

2025-10-30 16:46

Сьогодні в Україні скасовано погодинні відключення електроенергії, повідомило Міненерго 30 жовтня.

У відомстві нагадали, що російські агресори вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Наразі є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У свою чергу Укренерго повідомило, що мова йде про Вінницьку, Дніпропетровську і Запорізьку області.

"Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України. Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 14:00 до 22:00", – просять енергетики.