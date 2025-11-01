Життя Легендарна американська група Bon Jovi оголосила про повернення на сцену

2025-11-01 12:30

Легендарна американська група Bon Jovi оголосила про повернення на сцену з новим світовим туром Forever Tour, що стартує у 2026 році.

Це буде перший масштабний проєкт гурту після чотирирічної паузи, пов’язаної з операцією на голосових зв’язках фронтмена Джона Бон Джові. Про це повідомляє Sky News.

Музикант розповів, що команда весь цей час залишалася поруч і підтримувала його, незважаючи на фінансові труднощі.

"Група і навіть команда демонстрували мені зовсім інший рівень братерства, відданості та кохання протягом трьох з лишком років, коли, знаєте, грошей не було. І їхні родини чекають на це. І вони ніколи не втрачали віри, що допомагало мені продовжувати боротися" - зізнався співак.

За інформацією видання, європейська частина туру розпочнеться 28 серпня 2026 року в Единбурзі на стадіоні Murrayfield. Далі гурт виступить 30 серпня в Дубліні на Croke Park, а завершить тур 4 вересня грандіозним концертом на Wembley у Лондоні.

Окрім професійних новин, у житті музиканта з’явилося ще більше приводів для радості - Бон Джові став дідусем. Його син Джейк та акторка Міллі Боббі Браун, зірка серіалу Дуже дивні справи, нещодавно стали батьками дівчинки.

"Це божевілля, це чудова річ, і ти відчуваєш відповідальність за дітей своїх дітей... І це чудово, і свята цього року будуть набагато яскравішими, і у нас з дня на день буде другий" - розповів Джон.

Співак також поділився, що для нового альбому записав спільний трек зі своїм давнім другом Брюсом Спрінгстіном - перший офіційний дует у їхній кар’єрі.

"Ми співали разом незліченну кількість разів протягом багатьох років або багато [випивали], знаєте, але насправді зателефонувати йому та офіційно включити його в один із альбомів було чудово. Це було чудово. І це є свідченням нашої дружби. Це свідчення пісні. І це також добре для фанатів. Знаєте, вони хотіли це почути, знаєте, і така пісня, якою я так пишаюся як автор, була саме тим типом пісні для мене" -зазначив артист.