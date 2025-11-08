Фото-відео Вийшов фінальний трейлер до культового фільму Ілюзія обману 3

2025-11-08 14:36

Кінокомпанія Lionsgate презентувала фінальний трейлер до фільму Ілюзія обману 3, який вийшов на офіційному YouTube-каналі студії. Українська прем’єра стрічки запланована на 13 листопада.

За сюжетом команда ілюзіоністів-шахраїв знову береться за масштабну аферу. Цього разу Вершники планують об’єднатися з трьома молодими талановитими ілюзіоністами, щоб здійснити зухвале пограбування родини Вандербергів -впливових бізнесменів, які відмивають гроші через торгівлю діамантами. Їхня головна мета -легендарний Діамант Серця, найдорожчий камінь у світі.

Трейлер обіцяє ще більше ефектних фокусів, неочікуваних сюжетних поворотів та яскраву командну гру акторів, які знову перевірять, де закінчується ілюзія і починається реальність.

