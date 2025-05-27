Фото-видео видео Жена Макрона влепила ему пощечину во время официального визита во Вьетнам

2025-05-27 12:27

Жена президента Франции Эммануэля Макрона ударила его по лицу перед выходом из самолета. Это произошло во время рабочей поездки во Вьетнам. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, что после посадки самолета президент Франции получает пощечину от жены.

Le Figaro сообщило, что Елисейский дворец сначала отрицал подлинность видео, но затем подтвердил. Один из близких к президенту источников назвал это обычной "супружеской ссорой".

"Это был момент, когда президент и его жена в последний раз расслаблялись перед началом поездки, шутя", - прокомментировали в окружении Макрона.