Фото-відео Нова франшиза "Хижак: Дикі землі" встановила рекорд за касовими зборами

2025-11-15 16:45

Франшиза Хижак переживає справжнє відродження. Після успіху попередньої частини -Добичі, а також цьогорічного хіта Вбивці вбивць, на великі екрани вийшов новий фільм - Хижак:Дикі землі, який одразу підкорив бокс-офіс.

За даними Deadline, стрічка зібрала $40 мільйонів у США лише за перший вікенд прокату -це значно перевищило прогнози, які коливалися в межах $25–30 мільйонів. Такий старт став найуспішнішим у всій історії всесвіту Хижак, випередивши перезапуск 2018 року ($24,7 млн) і навіть нещодавній блокбастер Трон: Арес ($33,2 млн).

Загальні світові збори фільму вже перевищили $80 мільйонів, хоча спочатку очікували лише близько 60. Завдяки позитивним відгукам критиків та глядачів результат виявився значно кращим, ніж прогнозували аналітики.

При бюджеті $105 мільйонів студія Disney має всі шанси не лише повернути витрати, а й отримати вагомий прибуток - остаточні збори можуть перевищити $250 мільйонів.