ВІЙНА В Україні Втрати окупантів у війні проти України стрімко зростають - оновлені дані Генштабу

2025-12-18 16:48

З 24 лютого 2022 року по 18 грудня 2025 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 1 193 300 осіб (+950 за добу). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Крім того, з початку війни знищені:



