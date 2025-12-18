ВІЙНА В Україні Втрати окупантів у війні проти України стрімко зростають - оновлені дані Генштабу

2025-12-18 16:48

З 24 лютого 2022 року по 18 грудня 2025 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 1 193 300 осіб (+950 за добу). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, з початку війни знищені:

  • 11 432 (+5) танки
  • 23 758  бронемашин
  • 35 232 (+27) артилерійські системи
  • 1 573 (+2) РСЗВ
  • 1 263 (+1) засіби ППО
  • 432  літаки
  • 347  вертольотів
  • 91 716 (+330) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 4 073  крилаті ракети
  • 28  кораблів/катерів
  • 2  підводні човни
  • 70 480 (+119) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 4 027  одиниць спеціальної техніки
