Втрати окупантів у війні проти України стрімко зростають - оновлені дані Генштабу
2025-12-18 16:48
З 24 лютого 2022 року по 18 грудня 2025 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 1 193 300 осіб (+950 за добу). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, з початку війни знищені:
- 11 432 (+5) танки
- 23 758 бронемашин
- 35 232 (+27) артилерійські системи
- 1 573 (+2) РСЗВ
- 1 263 (+1) засіби ППО
- 432 літаки
- 347 вертольотів
- 91 716 (+330) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 4 073 крилаті ракети
- 28 кораблів/катерів
- 2 підводні човни
- 70 480 (+119) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 4 027 одиниць спеціальної техніки