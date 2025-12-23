ВІЙНА В Україні Внаслідок масованої атаки рашистів на енергетику майже повністю знеструмлені три області

2025-12-23 14:40

Внаслідок дев'ятої з початку року масованої атаки рашистів на енергетику 23 грудня майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу.

Крім того, за його словами, також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

У більшості регіонів України застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, від ночі триває масований російський удар по Україні, передусім по енергетиці та цивільній інфраструктурі. РФ застосувала понад 650 дронів і понад три десятки ракет.