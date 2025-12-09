ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-12-09 14:40

Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень з ворогом, на Покровському напрямку – 43, на Олександрівському – 17. Про це свідчить повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Telegram.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши три керовані авіабомби та здійснив 151 обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького.

На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве, Зарічне та у бік Лиману.

На Слов'янському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 15 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового.