В Україні створили спеціальну групу інструкторів з підводного розмінування

2025-11-15 08:28

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні оголосила про завершення навчання 15 інструкторів з експлуатації підводних дистанційно керованих апаратів, перед якими стоїть завдання прискорити розмінування 13,5 тис. кв. км водних шляхів, забруднених мінами. Про це повідомила пресслужба ПРООН.

"Інструктори, які нещодавно отримали сертифікати, представляють Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Державну спеціальну службу транспорту (ДССТ), Національну поліцію України (НПУ), Національний центр протимінної діяльності (НЦПД) та Національний орган з питань протимінної діяльності - і тепер утворюють першу в Україні об’єднану національну навчальну команду", - йдеться у повідомленні.

Отримана підготовка дає їм можливість навчати майбутніх операторів підводних дистанційно керованих апаратів Deep Trekker Revolution, що значно розширює можливості країни з очищення важливих водойм, таких як канали та річки.

За оцінками спеціалістів, 13,5 тис. кв. км водних територій України, зокрема річка Дніпро, озера та узбережжя Чорного моря, потенційно забруднені вибухонебезпечними залишками війни. З початку повномасштабного вторгнення водолази ДСНС очистили 190 кв. км і вилучили понад 2800 вибухонебезпечних предметів, що становить лише 1,41% від загальної площі забруднення.

Системи дистанційно керованих апаратів Deep Trekker Revolution дозволяють безпечно знаходити та ідентифікувати боєприпаси на глибині до 300 метрів, долаючи серйозні операційні виклики, такі як нульова видимість, сильні течії та сильне замулювання - умови, які роблять традиційні підводні операції надзвичайно небезпечними.

Організація навчання та постачання обладнання стали можливими завдяки фінансовій підтримці урядів Нідерландів, Швеції, Іспанії та Люксембургу.

У межах своєї програми з розмінування, спрямованої на знешкодження мін та нерозірваних боєприпасів, ПРООН розробляє національні стандарти, надає спеціалізоване обладнання та сприяє розвитку потенціалу сектору розмінування в Україні. Загалом до кінця 2026 року агенція планує поставити національним операторам 60 підводних апаратів Deep Trekker Revolution, що дасть змогу ще більше прискорити процес розмінування в країні.