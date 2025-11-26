ВІЙНА В Україні В Україні вперше провели зустріч робочої групи Коаліції спроможностей з розмінування

2025-11-26 11:32

В Україні вперше провели зустріч робочої групи Коаліції спроможностей з розмінування, яка координує міжнародну підтримку нашій державі у бойовому та гуманітарному розмінуванні. До заходу долучилися 43 делегати з 14 країн та 4 міжнародних організацій. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Делегації отримали можливість побачити результати діяльності Коаліції безпосередньо у місцях реалізації програм розмінування, підготовки персоналу та матеріально-технічного забезпечення.

Також партнерам представлено два Плани імплементації розвитку спроможностей з розмінування на 2026 рік для Державної спеціальної служби транспорту та Сил підтримки Збройних Сил України.

Окрім того, учасники зустрічі обговорили постачання та закупівлю обладнання на 2025–2026 роки й ознайомилися з можливостями підрозділів з розмінування.

Під час зустрічі сторони зауважили, що вже до кінця 2025 року планується створити початкові спроможності – підготувати та забезпечити сучасним обладнанням 8 батальйонів, що дозволить більш ніж 450 групам виконувати завдання з розмінування в украй складних бойових умовах.

Крім того, було озвучено такі дані:

  • майже 3 990 осіб пройшли підготовку за підтримки місії ЄС з військової допомоги Україні, Tetra Tech (США), Mriya Aid (Канада) та Іспанії;
  • обладнання на суму понад 408 млн євро було надано країнами та партнерами: Німеччиною, Литвою, Данією, Словаччиною, Фінляндією, Ісландією, компанією Tetra Tech (США), Управлінням ООН з обслуговування проєктів (фінансування Нідерландів) та компанією Mriya Aid (Канада);
  • обладнання на суму більш ніж 111 млн євро було закуплено за внесками Литви, Швеції, Німеччини, Ісландії, Ірландії та Данії: позашляховики, карети швидкої допомоги, підривні машини, персональні антидронові пристрої, прилади нічного бачення, системи протидії дронам, міношукачі, вантажівки, комплекти для знешкодження вибухонебезпечних предметів, бронетранспортери, мінні катки та багато іншого.
subscriber subscriber

Еще по теме

ЗМІ Україна врешті погодилась на непростий мирний план Дональда Трампа

2025-11-25 16:46

В Україні створили спеціальну групу інструкторів з підводного розмінування

2025-11-15 08:28

Цього року українські заводи виробили на 100 тисяч тонн цукру менше, ніж минулоріч

2025-11-14 11:32

Загальні бойові втрати рашистів в війні проти України подолалии позначку у 1 млн 100 тисяч осіб

2025-11-11 14:44

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

В Україні вперше провели зустріч робочої групи Коаліції спроможностей з розмінування

2025-11-26 11:32

Лідери країн Північної та Балтійської вісімки підтвердили намір і надалі надавати Україні озброєння

2025-11-25 12:27

На кордонах України почали діяти оновлені правила для транспортних засобів

2025-11-25 08:24

Сьогодні в усіх регіонах України діють графіки відключень світла

2025-11-24 14:39
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

В Україні вперше провели зустріч робочої групи Коаліції спроможностей з розмінування 2025-11-26 11:32
Лідери країн Північної та Балтійської вісімки підтвердили намір і надалі надавати Україні озброєння 2025-11-25 12:27
На кордонах України почали діяти оновлені правила для транспортних засобів 2025-11-25 08:24
Сьогодні в усіх регіонах України діють графіки відключень світла 2025-11-24 14:39