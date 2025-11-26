ВІЙНА В Україні В Україні вперше провели зустріч робочої групи Коаліції спроможностей з розмінування

2025-11-26 11:32

В Україні вперше провели зустріч робочої групи Коаліції спроможностей з розмінування, яка координує міжнародну підтримку нашій державі у бойовому та гуманітарному розмінуванні. До заходу долучилися 43 делегати з 14 країн та 4 міжнародних організацій. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Делегації отримали можливість побачити результати діяльності Коаліції безпосередньо у місцях реалізації програм розмінування, підготовки персоналу та матеріально-технічного забезпечення.

Також партнерам представлено два Плани імплементації розвитку спроможностей з розмінування на 2026 рік для Державної спеціальної служби транспорту та Сил підтримки Збройних Сил України.

Окрім того, учасники зустрічі обговорили постачання та закупівлю обладнання на 2025–2026 роки й ознайомилися з можливостями підрозділів з розмінування.

Під час зустрічі сторони зауважили, що вже до кінця 2025 року планується створити початкові спроможності – підготувати та забезпечити сучасним обладнанням 8 батальйонів, що дозволить більш ніж 450 групам виконувати завдання з розмінування в украй складних бойових умовах.

Крім того, було озвучено такі дані: