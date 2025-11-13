Володимир Зеленський ввів санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запроваджено санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Про це свідчать дані на сайті глави держави у четвер, 13 листопада.
Згідно з указами, обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю. До них застосовано повний перелік обмежень, передбачених законом України Про санкції:
Санкції введено строком на три роки, але окремі обмеження будуть діяти безстроково.
Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Нагадаємо, Тимура Міндіча і Олександра Цукермана вважають причетними до масштабної корупційної схеми в енергетиці. Серед учасників злочинної організації вони користувалися псевдонімами, відповідно, Карлсон і Шугармен.