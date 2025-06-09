ВІЙНА В Україні Повідомлення про нібито вторгнення ворога в Дніпропетровську область виявилися ворожим фейком

2025-06-09 08:23

Рашисти минулого вікенду поширили фейк про нібито "вторгнення в Дніпропетровську область". Про це розповів речник Генштабу майор Андрій Ковальов у коментарі УП.

Окупанти заявили, нібито "вийшли на західний кордон Донбасу та продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області".

"Інформація не відповідає дійсності. Тривають бойові дії в Донецькій області. Ворог в Дніпропетровську область не зайшов", - ідеться в повідомленні.

Сили оборони Півдня опублікували заяву, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але українські воїни "мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта".

OSINT-аналітики Deepstate пишуть про бої за сотні метрів від кордону Дніпропетровщини.

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