Британський боксер Конор Бенн (24-1, 14 КО) здобув перемогу над своїм співвітчизником Крисом Юбенком-молодшим (35-4, 25 КО) у реванші в рамках середньої ваги.
Бій відбувся на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні, Англія, ставши головною подією вечора боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing.
Бенн проявив велику агресію в бою, що дозволило йому заслужено здобути перемогу за очками та помститися своєму супернику за попередню поразку.
У останньому раунді поєдинку Бенн намагався достроково завершити бій і двічі відправив противника у нокдаун.
Після 12 раундів судді одноголосним рішенням присудили перемогу Бенну з рахунками 119-107, 116-110 та 118-108.