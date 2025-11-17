Спорт ВІДЕО Конор Бенн здобув видовищну перемогу над своїм співвітчизником Крисом Юбенком-молодшим

2025-11-17 09:35

Британський боксер Конор Бенн (24-1, 14 КО) здобув перемогу над своїм співвітчизником Крисом Юбенком-молодшим (35-4, 25 КО) у реванші в рамках середньої ваги.

Бій відбувся на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні, Англія, ставши головною подією вечора боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Бенн проявив велику агресію в бою, що дозволило йому заслужено здобути перемогу за очками та помститися своєму супернику за попередню поразку.

У останньому раунді поєдинку Бенн намагався достроково завершити бій і двічі відправив противника у нокдаун.

Після 12 раундів судді одноголосним рішенням присудили перемогу Бенну з рахунками 119-107, 116-110 та 118-108.