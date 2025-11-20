Життя За екс-міністра Олексія Чернишова внесли більше 51 мільйона гривень застави

2025-11-20 13:37

За колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова внесли 51 мільйон 600 тисяч гривень застави. Він має вийти з СІЗО найближчим часом. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що заставу внесли дві фізичні особи – 30 мільйонів гривень та 21 мільйон 600 тисяч гривень відповідно. Вже ввечері 19 листопада він зможе бути звільнений з-під варти.

Зауважимо, лише напередодні Вищий антикорупційний суд взяв ексміністра під варту на 60 діб із можливістю внести заставу у розмірі 51 мільйон 600 гривень. Суддя зазначив, що так частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Слідчі заявляють, що Чернишов був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом і перебував під контролем керівника схеми з "відкатами" в Енергоатомі.

Однак сам Чернишов заперечує свою причетність до цієї справи. Він заявив, що нічого не знає про псевдонім "Че Гевара", яким називали його інші фігуранти справи.

Експосадовець відмовився відповідати на запитання журналістів, чи знайомий він з бізнесменом Тимуром Міндічем, якого НАБУ підозрює в організації схеми розкрадань в Енергоатомі.