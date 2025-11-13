Політика На корупційний скандал в енергетичному секторі України відреагувала голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас

2025-11-13 16:48

Корупційний скандал в енергетичному секторі України, пов'язаний з Міндічем, є "надзвичайно прикрим". Про це заявила голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас, передає Reuters.

"Вони діють дуже рішуче. Місця для корупції немає, особливо зараз. Йдеться буквально про кошти людей, які мають іти на фронт", - сказала Каллас на полях зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді.

"Дуже важливо, щоб вони рухалися швидко і ставилися до цього вкрай серйозно", - додала вона.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної операції Мідас з виявлення корупції в енергетиці, в тому числі, з відмивання коштів Енергоатома у великих масштабах.

Також повідомлялося, що зловмисники легалізували кошти через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Учасники схеми "відмили" близько 100 млн доларів.

Пізніше стало відомо про затриманих і підозрюваних у цій справі. Крвм того, Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. А міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

subscriber subscriber

Еще по теме

Володимир Зеленський ввів санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана

2025-11-13 14:46

Енергоатом скликав спеціальне засідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями в корупції

2025-11-12 13:36

Влада Євросоюзу відреагувала на удар рашистів по будівлі представництва ЄС у Києві

2025-08-29 11:32

В Житомирській області оголошено майже тридцять підозр чиновникам за корупційні оборудки

2025-08-14 10:27

Еще новости в разделе "Політика"

На корупційний скандал в енергетичному секторі України відреагувала голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас

2025-11-13 16:48

Португалія примусово депортує громадян білорусі, які втекли з України через війну

2025-11-12 09:26

Сенат США припинив найтриваліший в історії країни шатдаун - ухвалено компромісний законопроєкт

2025-11-11 13:35

Дональд Трамп повідомив, що ситуація з шатдауном у США наближається до розв’язання

2025-11-10 12:35
Все статьи раздела "Політика"

Політика

На корупційний скандал в енергетичному секторі України відреагувала голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас 2025-11-13 16:48
Португалія примусово депортує громадян білорусі, які втекли з України через війну 2025-11-12 09:26
Сенат США припинив найтриваліший в історії країни шатдаун - ухвалено компромісний законопроєкт 2025-11-11 13:35
Дональд Трамп повідомив, що ситуація з шатдауном у США наближається до розв’язання 2025-11-10 12:35