Політика На корупційний скандал в енергетичному секторі України відреагувала голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас

2025-11-13 16:48

Корупційний скандал в енергетичному секторі України, пов'язаний з Міндічем, є "надзвичайно прикрим". Про це заявила голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас, передає Reuters.

"Вони діють дуже рішуче. Місця для корупції немає, особливо зараз. Йдеться буквально про кошти людей, які мають іти на фронт", - сказала Каллас на полях зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді.

"Дуже важливо, щоб вони рухалися швидко і ставилися до цього вкрай серйозно", - додала вона.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної операції Мідас з виявлення корупції в енергетиці, в тому числі, з відмивання коштів Енергоатома у великих масштабах.

Також повідомлялося, що зловмисники легалізували кошти через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Учасники схеми "відмили" близько 100 млн доларів.

Пізніше стало відомо про затриманих і підозрюваних у цій справі. Крвм того, Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. А міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.