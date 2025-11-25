Політика ЗМІ Україна врешті погодилась на непростий мирний план Дональда Трампа

2025-11-25 16:46

Україна домовилася зі США щодо умов потенційної мирної угоди, проте ще є деталі, що потребують врегулювання. Про це повідомляє ABC News з посиланням на американського чиновника.

Вказано, що міністр армії США Ден Дрісколл провів секретні переговори з російською делегацією в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) щодо продовження переговорів з Україною, що відбулися цими вихідними в Женеві та мали на меті просунути мирний процес в Україні.

"Українці погодилися на мирну угоду, – сказав американський чиновник. – Є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати, але вони погодилися на мирну угоду".

Видання зазначає, що неоголошені переговори з російською делегацією в понеділок відбулися після переговорів, що відбулися минулими вихідними в Женеві між США та Україною, і це є свідченням того, що нова ініціатива США щодо перезапуску мирного процесу в Україні просувається вперед.

"Пізно в понеділок і протягом усього вівторка міністр Дрісколл та його команда вели переговори з російською делегацією щодо досягнення міцного миру в Україні, – заявив у вівторок речник армії США підполковник Джеффрі Толберт. – Переговори йдуть добре, і ми залишаємося оптимістами. Міністр Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом та міжвідомчим зв’язком США щодо просування цих переговорів".