Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни"
2025-12-26 12:35
Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
Наразі відомо, що рашисти вже відкинули ці пропозиції США та України, заявивши, що створять власний план, в якому будуть більш суворі обмеження для ЗСУ, прописане питання про нерозширення НАТО тощо.
Серед запропонованих Вашингтоном та Києвом пунктів зокрема:
- – Суверенітет України буде перепідтверджено.
- – Міцні гарантії безпеки для України.
- – Чисельність ЗСУ залишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.
- – США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5.
- – Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах та усіх необхідних документах про ратифікацію.
- – Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час, а також Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.
- – Затвердження міцного пакету глобального розвитку для України.
- – Після укладення угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.
- – Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою.
- – Проведення виборів в Україні якомога швидше після підписання угоди.
- – Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, РФ. Зеленський пояснив, що цей пункт залишається одним з найбільш проблемних: Україна хоче ділити контроль над ЗАЕС лише зі США, у Вашингтоні ж наполягають, що треба розподіляти його на трьох.
- – РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності угоди. Одним із варіантів є те, що у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Або ж обговорюється потенційна вільна економічна зона на території Донбасу, яка передбачає фактично демілітаризовану зону, де міжнародні сили гарантуватимуть порядок та безпеку. Для її затвердження Україна готова провести референдум на підконтрольних їй територіях.
- – Також угода передбачає безперешкодне використання Україною Чорного моря та Дніпра для комерційної діяльності, обмін військовополонених та повернення цивільних заручників, створення фондів для відновлення української економіки.