Політика Близько 28 тисяч українських біженців в Шотландії можуть стати безпритульними

2025-12-02 08:24

У Шотландії скасували щомісячну виплату громадянам за те, що вони надають притулок українським біженцям. Через це українці можуть залишитися без житла. Про це пише Daily Mail.

Відомо, що близько 28 000 українців, переважно жінки та діти, знайшли притулок у Шотландії з моменту повномасштабного вторгнення росії. Попередній уряд допоміг їм з житлом, запустивши програму Житло для України. У рамках програми сім'ям, які були готові були прийняти українців, виплачували 500 фунтів стерлінгів на місяць у якості "подяки".

Але нова адміністрація лейбористів вирішила припинити виплату гранту, який наразі становить 350 фунтів стерлінгів на місяць. Це викликало побоювання, що багато людей попросять українців виїхати.

Шотландський уряд повідомив, що намагається переконати уряд у Лондоні продовжити фінансову підтримку.

Нагадаємо, у Нідерландах уряд працює над новим планом, згідно з яким у 2027 році для українських біженців буде запроваджено тимчасовий статус, орієнтований на подальше повернення в Україну.