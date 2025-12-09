ВІЙНА В Україні Олександр Сирський заявив, що у відповідь на тиск рашистів в Україні потрібно посилити мобілізацію

2025-12-09 11:34

В Україні необхідно посилити мобілізацію та рекрутинг у відповідь на наступ російської окупаційної армії. Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в Телеграм.

За його словами, немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати армію, щоб надалі відбивати повномасштабну агресію росії.

"Ключова точка докладання наших зусиль – не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти – і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки", – написав Сирський.

Він нагадав, що термін базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вже збільшений до 51 дня. Також проводяться фахова підготовка та існує адаптаційний період у підрозділах. Планується вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, щоби воїни були справді боєздатними.

Сирський під час наради заслухав доповіді щодо нарощення якості підготовки за звітний період, розвитку БЗВП у бойових бригадах, посилення безпеки військових у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків у центрах.

Окремо головком відзначив важливість втілення комплексної програми з адаптації бійців на початку проходження БЗВП. Він акцентував, що саме в цей період відбувається значна частина самовільних залишень частин (СЗЧ). Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку.

"За результатами аудиту маємо відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП. Чітко бачимо лідерів, на яких повинні рівнятись інші. Продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України", – зазначив Сирський.

Він акцентував на необхідності прискорення та невідкладних організаційних рішеннях у питанні будівництва та оснащення укриттів у навчальних центрах.

"На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань. Посилюємо роботу, щоб вистояти і перемогти", – резюмував головком.