ВІЙНА В Україні Викрито нові схеми платного сприяння ухиленню від мобілізації в Києві та на Закарпатті

2025-12-03 14:40

Правоохоронці викрили схеми ухилення від мобілізації у Києві та на Закарпатті. Підозрюваним загрожує до дев'яти років ув'язнення, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Так, в Києві викрили 37-річного посадовця, котрий пропонував чоловікам призовного віку "допомогу" в ухиленні від призову. Зловмисник переконував, що має вплив на співробітників районного ТЦК та посадових осіб інших державних органів, які допоможуть оформити фіктивні документи. Вартість своїх «послуг» фігурант оцінював від 5 000 до 10 000 доларів.

До злочинної діяльності він долучив 59-річний чоловік. В обов’язки спільника входило супроводження клієнтів на всіх етапах реалізації схеми.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 7 000 доларів, документацію та мобільний телефон.

Слідчі повідомили посадовцю та його спільнику про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Тоді як на Закарпатті правоохоронці викрили двох чоловіків, які організували схему з переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон поза межами офіційних пунктів пропуску.

Зловмисників викрили під час чергової спроби незаконно переправити "клієнта". За свої послуги організатори отримали 7 000 доларів.

Вилучено речові докази: рацію, яку зловмисники використовували для координації дій, мобільні телефони, систему відеоспостереження з трьома камерами тощо.

Фігурантам повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.