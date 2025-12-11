ВІЙНА В Україні Підрозділи ППО України перехопили більшість ворожих цілей

2025-12-11 13:34

Минулої ночі російські загарбники запустили по Україні три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 і 151 безпілотник різних типів. Більшість ворожих цілей перехопили підрозділи ППО і РЕБ, повідомили Повітряні сили ЗСУ 11 грудня.

Вказано, що ракети були запущені з Курької області рф. Дрони летіли із напрямків роійких населених пунктів Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також Гвардійське і Чауда в тимчасово окупованому Криму. Близько 120 із них – "шахеди".

Основний напрямок удару – місто Кременчук на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей: 83 БпЛА типу Shahed і Гербера, а також дві ракети Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї ракети на 34 локаціях.