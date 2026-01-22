Спорт Брюссельський Андерлехт підтвердив укладення контракту з українським форвардом Данилом Сіканом

2026-01-22 11:36

Брюссельський футбольний клуб Андерлехт на своєму офіційному сайті повідомляє про нове придбання команди.

Повідомлено про укладення угоди з форвардом української збірної з футболу Данилом Сіканом.

Перехід форварда відбувся в рамках угоди, клубом передачі якого є турецький футбольний клуб Трабзонспор.

Контракт Сікана з "пурпурно-білими" розрахований на 4,5 роки. Угода з Трабзонспором закрилася на сумі 4 млн євро - у стільки обійшовся перехід українця до титулованої бельгійської команди.

Номером на футболці Сікана в новій команді буде 14-й.

У нинішньому сезоні Сікан зіграв за "чорноморські шторми" 16 матчів у всіх турнірах із забитими чотирма м’ячами.

Слід нагадати, що в Суперлізі Туреччини Сікан грав усього лише рік. До цього футболіст грав у нападі у львівських Карпатах, у Маріуполі, у складі донецького Шахтаря, а також був гравцем Ганзи з німецького міста Росток.

subscriber subscriber

Еще по теме

Карьера полузащитника Джастина Лонвейка в Динамо закончилась так и не начавшись

2023-07-27 09:31

Экс-форвард "Динамо" Мбокани оказался ненужным в клубах Бельгии и Турции

2018-07-16 14:16

Еще новости в разделе "Спорт"

Брюссельський Андерлехт підтвердив укладення контракту з українським форвардом Данилом Сіканом

2026-01-22 11:36

31-річний капітан Борусії Емре Джан прийняв остаточне рішення щодо майбутнього в дортмундському клубі

2026-01-20 13:33

Менеджер екс-чемпіона світу Тайсона Ф’юрі знову заговорив про поєдинок проти Олександра Усика

2026-01-19 14:43

Португальська Бенфіка прагне підписати ще одного українського футболіста, але Трабзонспор подвоїв ціну

2026-01-16 11:34
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Брюссельський Андерлехт підтвердив укладення контракту з українським форвардом Данилом Сіканом 2026-01-22 11:36
31-річний капітан Борусії Емре Джан прийняв остаточне рішення щодо майбутнього в дортмундському клубі 2026-01-20 13:33
Менеджер екс-чемпіона світу Тайсона Ф’юрі знову заговорив про поєдинок проти Олександра Усика 2026-01-19 14:43
Португальська Бенфіка прагне підписати ще одного українського футболіста, але Трабзонспор подвоїв ціну 2026-01-16 11:34