Спорт Брюссельський Андерлехт підтвердив укладення контракту з українським форвардом Данилом Сіканом

2026-01-22 11:36

Брюссельський футбольний клуб Андерлехт на своєму офіційному сайті повідомляє про нове придбання команди.



Повідомлено про укладення угоди з форвардом української збірної з футболу Данилом Сіканом.



Перехід форварда відбувся в рамках угоди, клубом передачі якого є турецький футбольний клуб Трабзонспор.



Контракт Сікана з "пурпурно-білими" розрахований на 4,5 роки. Угода з Трабзонспором закрилася на сумі 4 млн євро - у стільки обійшовся перехід українця до титулованої бельгійської команди.



Номером на футболці Сікана в новій команді буде 14-й.



У нинішньому сезоні Сікан зіграв за "чорноморські шторми" 16 матчів у всіх турнірах із забитими чотирма м’ячами.



Слід нагадати, що в Суперлізі Туреччини Сікан грав усього лише рік. До цього футболіст грав у нападі у львівських Карпатах, у Маріуполі, у складі донецького Шахтаря, а також був гравцем Ганзи з німецького міста Росток.