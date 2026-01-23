ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 23 січня

2026-01-23 09:34

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

▪️1.1 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;
▪️1.2 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;
▪️2.1 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;
▪️2.2 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;
▪️3.1 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;
▪️3.2 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;
▪️4.1 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;
▪️4.2 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;
▪️5.1 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;
▪️5.2 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00;
▪️6.1 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00;
▪️6.2 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00.

subscriber subscriber

Еще по теме

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 23 січня

2026-01-23 08:22

Одещина: графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 22 січня

2026-01-22 10:30

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 22 січня

2026-01-22 09:33

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 22 січня

2026-01-22 08:26

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 23 січня

2026-01-23 09:34

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 23 січня

2026-01-23 08:22

Одещина: графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 22 січня

2026-01-22 10:30

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 22 січня

2026-01-22 09:33
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 23 січня 2026-01-23 09:34
Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 23 січня 2026-01-23 08:22
Одещина: графіки стабілізаційних відключень електроенергії на 22 січня 2026-01-22 10:30
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 22 січня 2026-01-22 09:33