ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 26 січня

2026-01-26 08:24

На Київщині ситуація украй складна, протягом дня задіяно одразу три черги відключень. Населенню знову доведеться провести більшу частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки погодинних відключень світла.

Черга 1.1:

• з 00:00 до 05:30

• з 09:00 до 16:00

• з 19:30 до 24:00



Черга 1.2:

• з 00:00 до 05:30

• з 09:00 до 16:00

• з 19:30 до 24:00



Черга 2.1:

• з 00:00 до 05:30

• з 09:00 до 16:00

• з 19:30 до 24:00



Черга 2.2:

• з 00:00 до 05:30

• з 09:00 до 16:00

• з 19:30 до 24:00



Черга 3.1:

• з 02:00 до 09:00

• з 12:30 до 19:30

• з 23:00 до 24:00



Черга 3.2:

• з 02:00 до 09:00

• з 12:30 до 19:30

• з 23:00 до 24:00



Черга 4.1:

• з 02:00 до 09:00

• з 12:30 до 19:30

• з 23:00 до 24:00



Черга 4.2:

• з 02:00 до 09:00

• з 12:30 до 19:30

• з 23:00 до 24:00



Черга 5.1:

• з 00:00 до 02:00

• з 05:30 до 12:30

• з 16:00 до 23:00



Черга 5.2:

• з 00:00 до 02:00

• з 05:30 до 12:30

• з 16:00 до 23:00



Черга 6.1:

• з 00:00 до 02:00

• з 05:30 до 12:30

• з 16:00 до 23:00



Черга 6.2:

• з 00:00 до 02:00

• з 05:30 до 12:30

• з 16:00 до 23:00