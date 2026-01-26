ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 26 січня

2026-01-26 08:24

На Київщині ситуація украй складна, протягом дня задіяно одразу три черги відключень. Населенню знову доведеться провести більшу частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки погодинних відключень світла.

Черга 1.1:
• з 00:00 до 05:30
• з 09:00 до 16:00
• з 19:30 до 24:00

Черга 1.2:
• з 00:00 до 05:30
• з 09:00 до 16:00
• з 19:30 до 24:00

Черга 2.1:
• з 00:00 до 05:30
• з 09:00 до 16:00
• з 19:30 до 24:00

Черга 2.2:
• з 00:00 до 05:30
• з 09:00 до 16:00
• з 19:30 до 24:00

Черга 3.1:
• з 02:00 до 09:00
• з 12:30 до 19:30
• з 23:00 до 24:00

Черга 3.2:
• з 02:00 до 09:00
• з 12:30 до 19:30
• з 23:00 до 24:00

Черга 4.1:
• з 02:00 до 09:00
• з 12:30 до 19:30
• з 23:00 до 24:00

Черга 4.2:
• з 02:00 до 09:00
• з 12:30 до 19:30
• з 23:00 до 24:00

Черга 5.1:
• з 00:00 до 02:00
• з 05:30 до 12:30
• з 16:00 до 23:00

Черга 5.2:
• з 00:00 до 02:00
• з 05:30 до 12:30
• з 16:00 до 23:00

Черга 6.1:
• з 00:00 до 02:00
• з 05:30 до 12:30
• з 16:00 до 23:00

Черга 6.2:
• з 00:00 до 02:00
• з 05:30 до 12:30
• з 16:00 до 23:00

