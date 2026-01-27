ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 27 січня

2026-01-27 08:25

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

