Політика Стармер підтвердив наміри оприлюднити файли експосла в США Мандельсона

2026-02-09 12:29

Кір Стармер заявив про намір оприлюднити файли експосла в США Мандельсона через його зв'язки з Епштейном

Стармер під час засідання Палати громад заявив, що виступає за публікацію матеріалів, які можуть показати, що саме уряд знав про стосунки Мандельсона з Епштейном на момент його призначення.

Водночас він наголосив, що документи не повинні зашкодити національній безпеці або дипломатичним відносинам.

Рішення ухвалили після тиску з боку депутатів від Лейбористської партії.

Уряд також погодився передати закриті матеріали на розгляд Комітету з питань розвідки та безпеки парламенту.

