Политика Премьер Британии пожаловался на давление на него со стороны администрации Трампа

2025-03-24 11:33

Премьер Британии Кир Стармер заявил, что после ссоры в Овальном кабинете на британскую сторону давили из Белого дома, ожидая критических заявлений в адрес Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

"В день, когда встреча в Овальном кабинете между президентом Трампом и президентом Зеленским прошла не очень хорошо, на нас давили, чтобы мы выступили очень критично, используя, знаете, красочные прилагательные, чтобы описать то, что чувствовали другие", - вспоминает Стармер. – "Я считал, что лучше поднять трубку и поговорить с обеими сторонами, чтобы попытаться вернуть их на одну страницу".

Премьер Британии рассказал, что отправил своего советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла в Киев, чтобы посоветовать Зеленскому, как он может наладить отношения с Трампом.

По словам Стармера, затем он позвонил Трампу, чтобы сообщить о прогрессе в Киеве и заложить основу для телефонного разговора между ним и Зеленским. Когда президенты снова разговаривали, Зеленский поддержал миротворческие усилия Трампа.

 

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