Политика Премьер-министр Великобритании встал на сторону Зеленского в конфликте с Трампа

2025-03-01 13:34

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после скандала в США пообщался с американским президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он надеется принять мировых лидеров в воскресенье, 2 марта, в Лондоне. Об этом ссылаясь на представителя Даунинг-стрит, сообщает Reuters.

"Он сохраняет свою непоколебимую поддержку Украины и играет свою роль в поиске пути к крепкому миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины", - говорится в заявлении.

Также премьер подтвердил обязательство Великобритании поддерживать Украину столько, сколько потребуется для сдерживания российской агрессии. Он рассказал о цели саммита, который он созывает в Лондоне в воскресенье, куда также приглашен министр иностранных дел Турции.

На пресс-конференции 26 февраля Владимир Зеленский сообщил, что посетит Лондон после визита в Соединенные Штаты. Там европейские лидеры соберутся для обсуждения совместных планов в области обороны и безопасности.