ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 6 лютого

2026-02-06 08:23

 Сьогодні ситуація залишається складною, задіяно одразу три черги погодинних відключень, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.

