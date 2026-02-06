ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 6 лютого

2026-02-06 08:23

Сьогодні ситуація залишається складною, задіяно одразу три черги погодинних відключень, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.