ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 5 березня

2026-03-05 09:31

В регіоні цього дня задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання знову доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

Черга 1.1
12:30-16:00

 Черга 1.2
12:30-16:00

 Черга 2.1
14:00-16:00

 Черга 2.2
23:00-24:00

 Черга 3.1
16:00-20:00

 Черга 3.2
08:00-09:00
16:00-19:30

 Черга 4.1
08:00-09:00
16:00-20:00

 Черга 4.2
08:00-09:00

 Черга 5.1
19:30-23:00

 Черга 5.2
09:00-11:00

Черга 6.1
09:00-12:30

 Черга 6.2
09:00-12:30

м. Кам’янське
Аварійні ремонтні роботи
Орієнтовний час відновлення електроенергії до 17:00
вул. земельна ділянка кадастровий №
пров. 1-й Олександрійський
вул. Котляревського Івана
вул. Володимира Великого
пров. 4-й Олега Кошового
пров. 1-й Леванєвського
пров. 3-й Леванєвського
проїзд 1-й Уральський
... та прилеглі
вул. Чорновола В’ячеслава (48, 51, 52, 55, 57, ...)
пров. 3-й Івана Богуна (51, 10/1, 11/1, 11/2...)
пров. 4-й Івана Богуна (1, 3, 7, 2/2, 9/1А)
пров. 5-й Івана Богуна (1, 3, 7)
пров. 6-й Івана Богуна (17/1)
вул. Вадима Пузирьова (92)
проїзд Ступака Юліана (1, 4, 6, 8, 10, 12, ...)
вул. Лисенка Миколи (6, 12, 15, 18, 21, 2...)

 



