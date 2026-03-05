ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 5 березня

2026-03-05 09:31

В регіоні цього дня задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання знову доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

Черга 1.1

12:30-16:00

Черга 1.2

12:30-16:00

Черга 2.1

14:00-16:00

Черга 2.2

23:00-24:00

Черга 3.1

16:00-20:00

Черга 3.2

08:00-09:00

16:00-19:30

Черга 4.1

08:00-09:00

16:00-20:00

Черга 4.2

08:00-09:00

Черга 5.1

19:30-23:00

Черга 5.2

09:00-11:00

Черга 6.1

09:00-12:30

Черга 6.2

09:00-12:30

м. Кам’янське

Аварійні ремонтні роботи

Орієнтовний час відновлення електроенергії до 17:00

вул. земельна ділянка кадастровий №

пров. 1-й Олександрійський

вул. Котляревського Івана

вул. Володимира Великого

пров. 4-й Олега Кошового

пров. 1-й Леванєвського

пров. 3-й Леванєвського

проїзд 1-й Уральський

... та прилеглі

вул. Чорновола В’ячеслава (48, 51, 52, 55, 57, ...)

пров. 3-й Івана Богуна (51, 10/1, 11/1, 11/2...)

пров. 4-й Івана Богуна (1, 3, 7, 2/2, 9/1А)

пров. 5-й Івана Богуна (1, 3, 7)

пров. 6-й Івана Богуна (17/1)

вул. Вадима Пузирьова (92)

проїзд Ступака Юліана (1, 4, 6, 8, 10, 12, ...)

вул. Лисенка Миколи (6, 12, 15, 18, 21, 2...)





