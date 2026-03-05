Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 5 березня

На Київщині протягом дня задіяно одночасно декілька черг погодинних відключень світла. З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.
Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!
Наразі в багатьох областях України введено графіки погодинних відключень світла.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
Графік:
Підгрупа 1.1 [3г 30хв]
10:30–14:00
Підгрупа 1.2 [3г 30хв]
10:30–14:00
Підгрупа 2.1 [3г]
21:00–24:00
Підгрупа 2.2 ( не заплановано)
Підгрупа 3.1 [3г 30хв]
14:00–17:30
Підгрупа 3.2 [3г 30хв]
14:00–17:30
Підгрупа 4.1 [2г]
16:00–18:00
Підгрупа 4.2 ( не заплановано)
Підгрупа 5.1 [3г]
18:00–21:00
Підгрупа 5.2 ( не заплановано)
Підгрупа 6.1 [5г]
08:00–10:30
17:30–20:00
Підгрупа 6.2 [5г]
08:00–10:30
17:30–20:00