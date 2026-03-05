ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 5 березня

2026-03-05 10:29

На Київщині протягом дня задіяно одночасно декілька черг погодинних відключень світла. З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

Наразі в багатьох областях України введено графіки погодинних відключень світла.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Графік:

Підгрупа 1.1 [3г 30хв]

10:30–14:00

Підгрупа 1.2 [3г 30хв]

10:30–14:00

Підгрупа 2.1 [3г]

21:00–24:00

Підгрупа 2.2 ( не заплановано)

Підгрупа 3.1 [3г 30хв]

14:00–17:30

Підгрупа 3.2 [3г 30хв]

14:00–17:30

Підгрупа 4.1 [2г]

16:00–18:00

Підгрупа 4.2 ( не заплановано)

Підгрупа 5.1 [3г]

18:00–21:00

Підгрупа 5.2 ( не заплановано)

Підгрупа 6.1 [5г]

08:00–10:30

17:30–20:00

Підгрупа 6.2 [5г]

08:00–10:30

17:30–20:00