В столиці ситуація залишається складною, протягом дня задіяно одразу кілька черг вимушених відключень. Це тимчасові графіки.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися! Повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
Група 1: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Група 2: 11:00-14:30
Група 3: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 4: 12:30-16:00
Група 5: 14:00-17:30
Група 6: 14:30-18:00
Група 7: 15:30-19:30
Група 8: 16:00-20:00
Група 9: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Група 10: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Група 11: 08:00-12:00
Група 12: 10:00-12:30, 19:30-23:00
Група 13: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Група 14: 11:00-14:30
Група 15: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 16: 12:30-16:00
Група 17: 14:00-17:30
Група 18: 14:30-18:00
Група 19: 15:30-19:30
Група 20: 16:00-20:00
Група 21: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Група 22: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Група 23: 08:00-12:00
Група 24: 10:00-12:30, 19:30-23:00
Група 25: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Група 26: 11:00-14:30
Група 27: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 28: 12:30-16:00
Група 29: 14:30-17:30
Група 30: 14:30-18:00
Група 31: 15:30-19:30
Група 32: 16:00-20:00
Група 33: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Група 34: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Група 35: 08:00-12:00
Група 36: 10:00-12:30, 19:30-23:00
Група 37: 10:00-14:30, 21:30-24:00
Група 38: 11:00-15:30
Група 39: 11:30-16:00, 23:00-24:00
Група 40: 12:00-17:00
Група 41: 13:00-17:30
Група 42: 14:00-18:00
Група 43: 15:30-19:30
Група 44: 16:00-20:00
Група 45: 08:00-11:00, 17:30-20:30
Група 46: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 47: 08:00-12:00
Група 48: 10:00-13:00, 19:30-23:00
Група 49: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Група 50: 11:00-14:30
Група 51: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 52: 12:30-16:00
Група 53: 14:00-17:30
Група 54: 14:30-18:00
Група 55: 15:30-19:30
Група 56: 16:00-20:00
Група 57: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Група 58: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Група 59: 08:00-12:00
Група 60: 10:00-12:30, 19:30-23:00