ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 5 березня

2026-03-05 11:34

Сьогодні ситуація дещо покращилась, однак черги погодинних відключень ще будуть діяти.

Попереджаємо, що повернення та відключення світла займає від кількох хвилин до 30 хвилин.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Протягом доби графік може змінюватися!

1.1: 12:00 - 17:00;

1.2: 13:30 - 17:00;

2.1: 07:30 - 11:30;

2.2: 00:00 - 00:30, 16:30 - 20:30;

3.1: 21:00 - 24:00;

4.1: 07:30 - 12:30;

4.2: 16:30 - 20:30;

5.1: 12:00 - 17:00;

6.1: 16:30 - 21:30;

6.2: 07:30 - 12:30.

